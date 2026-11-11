Guazapa mantiene viva la memoria a 37 años de la ofensiva Hasta el Tope 

A 37 años de la ofensiva Hasta el Tope, Guazapa mantiene viva la memoria de un conflicto armado que dejó miles de muertes y desplazamientos.

Nicolás Soriano, excombatiente del FMLN, recuerda cuando la guerrilla entró al pueblo junto a compañeros del ERP y la resistencia.

Soriano relató que en esa ofensiva entraron a Guazapa a tomarse el pueblo junto a compañeros del ERP, la resistencia y el X-21.

«Hoy gracias a Dios decimos que logró mucho», declaró el excombatiente.

Una pobladora recordó que durante la ofensiva las balas caían en las orillas de las paredes y las personas se tiraban al suelo.

La ofensiva convirtió a Guazapa en enclave guerrillero y los testimonios de esa fecha aún están vigentes.

El ataque se fraguó desde ese punto geográfico y dejó miles de muertes, zozobras y desplazamientos.

Cada año algunos recuerdan en silencio la historia de la guerra que Guazapa seguirá contando.