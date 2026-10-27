Guatemala: policía capturado afirma que el crimen organizado tiene vínculos con la política

Uno de los siete policías capturados en Guatemala por el caso del asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano habría señalado que el crimen organizado tiene vínculos con la política y que interviene en el expediente relacionado con este homicidio.

Los siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados el 23 de octubre por su presunta participación en irregularidades durante la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz.

El agente realizó estas declaraciones mientras era trasladado a una sala de audiencias de la Torre de Tribunales.