Guatemala: Menor despierta dentro de un féretro durante su velación en Quiché

Una menor despertó dentro de un féretro durante su velación en Quiché, Guatemala.

El inusual suceso generó asombro entre los vecinos que se encontraban reunidos para darle el último adiós.

A través de un medio de comunicación local, el padre de la niña manifestó que considera lo sucedido como un milagro.

El hombre relató que salió de su casa con ella inconsciente y que, al detenerse, verificó que ya no respiraba y no tenía pulso.

La menor declaró que sintió un dolor fuerte en el corazón antes de desmayarse.