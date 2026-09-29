Guatemala: enfrentamientos armados dejan al menos 7 fallecidos en Zacapa

Al menos siete personas murieron tras una serie de enfrentamientos armados registrados en el oriente de Guatemala. Los hechos comenzaron la tarde del domingo y ocurrieron en tres escenas distintas del municipio de Huité, en el departamento de Zacapa.

Por su parte, el Ejército guatemalteco señaló que los enfrentamientos estarían relacionados con una disputa territorial entre organizaciones del crimen organizado.

Inicialmente también se mencionó la presencia de hombres vestidos como militares y de supuestos agentes de la administración para el control de drogas. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas, negaron la participación de uniformados.