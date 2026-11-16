El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, tras atribuir la ola de violencia registrada en ambas regiones a organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

La medida fue firmada el sábado por el presidente Bernardo Arévalo y el Consejo de Ministros, y publicada el domingo en el Diario Oficial.

El decreto señala que informes de seguridad identificaron actividades relacionadas con el narcotráfico detrás de ataques armados contra civiles y autoridades.