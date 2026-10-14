Guatemala: Capturan en Petén a salvadoreño acusado de homicidio, extorsión y secuestro

Un presunto miembro de pandillas salvadoreñas fue capturado en Guatemala al recibir el alta médica en el Hospital Nacional de Melchor de Mencos, en Petén.

El detenido, identificado como Jonathan, de 36 años, permaneció un mes en estado crítico por heridas de bala.

Según las autoridades, el presunto pandillero había huido a Guatemala y era buscado por los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y distribución de drogas.

La captura se produjo en el momento en que recibía el alta hospitalaria tras un mes de atención médica.