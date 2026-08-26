¿Guantes eléctricos para detener migrantes? ICE planea adquirir dispositivos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaría evaluando adquirir guantes que emiten descargas eléctricas para utilizarlos durante los arrestos de personas indocumentadas.

De acuerdo con el plan, la agencia contempla destinar entre US$10 millones y US$20 millones para comprar estos dispositivos.

La propuesta ha generado cuestionamientos entre activistas promigrantes, como Salvador Sanabria, quien advierte sobre un posible incremento de la violencia durante los operativos. Según señaló, los procedimientos de detención ya han registrado casos de agresiones físicas y daños corporales contra migrantes en distintas ciudades estadounidenses.