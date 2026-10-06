El agua tiene una propiedad sorprendente: bajo determinadas condiciones de temperatura y presión puede encontrarse en sus tres estados al mismo tiempo. Este fenómeno se conoce como punto triple.

El punto triple del agua ocurre aproximadamente a 0.01 grados Celsius y una presión de 611.7 pascales.

En esas condiciones, el hielo, el agua líquida y el vapor pueden coexistir en equilibrio.

Esto significa que ninguna de las tres fases desaparece por completo mientras se mantengan las condiciones adecuadas.

El punto triple es importante para la ciencia y la metrología, ya que sirve como referencia para calibrar instrumentos.