GTA 6 se convirtió en el fenómeno cultural más grande del año y rompió el récord de audiencia en Twitch.

Según Streamcharts, 7,91 millones de personas veían al mismo tiempo a otros jugar. Solo en Twitch fueron 3,31 millones, en YouTube 3,22 millones y en Kick 1,50 millones.

El juego superó a League of Legends como la categoría más vista en la historia de Twitch.

El récord anterior para un lanzamiento era de Valorant en 2020 con 1,7 millones. Twitch señaló que GTA 6 lo rompió en seis horas, cuando el juego apenas estaba disponible en Nueva Zelanda, el primer país en jugarlo.

La audiencia general de la plataforma subió un 111 % respecto de la semana anterior.

A las pocas horas, los contenidos del juego sumaban decenas de millones de horas vistas, un tiempo que Twitch equiparó a más de 1.500 años de visionado sin pausa.

El lanzamiento provocó un nuevo récord en el uso de internet, con más de 33 terabits por segundo.

Durante las primeras horas, el uso de la red fue un 25 % mayor que en una semana normal, según la empresa de intercambio de datos CIC.

Rockstar Games ambienta el juego en el ficticio estado de Lónida, que simula Florida, y lo ofrece únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series S y X.

Un gamer salvadoreño contó que se desveló jugando y acudió así a su trabajo, tras varias semanas de predescarga.