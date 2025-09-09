Son tres grupos de personas las que pueden ser deportadas de Estados Unidos, según informó la embajada de ese país en El Salvador.

Se trata de quienes cometen actos criminales, aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública y los que violan su visa o ingresan al territorio norteamericano sin documentos.

De acuerdo con la representación diplomática, cuando una persona es detenida por autoridades de inmigración, puede ser trasladada a un centro de detención, presentada ante un juez de migración o sometida a una deportación acelerada.

Este último proceso aplica principalmente para quienes ingresan con documentos falsos, sin permisos migratorios o para los que sobrepasan el tiempo autorizado de su visa.

Según datos de la oficina de aduanas y protección fronteriza, en los primeros seis meses de 2025 fueron capturados al menos 2,683 migrantes salvadoreños en Estados Unidos.