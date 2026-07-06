Grupo Usar continúa trabajando en Venezuela

Los trabajos en Venezuela continúan por parte del contingente salvadoreño del grupo USAR, que lleva más de 11 días apoyando en la búsqueda y rescate de víctimas de los dobles terremotos, según estadísticas se ha logrado la localización de 9 personas con vida, quienes además han recibido atención médica y acompañamiento. A casi dos semanas de haberse registrado la tragedia, la esperanzas de encontrar sobrevivientes se mantiene.

La mayoría de personas que se han encontrado estaban en posición fetal, según el director de Protección Civil, está es catalogada como una posición de seguridad.

El Salvador cuenta con los tres elementos de búsqueda que necesita el protocolo de respuesta usar, física, electrónica y canina, los procedimientos para rescatar a una persona pueden tardar hasta más de 80 horas debido al riesgo de las estructuras.

Para mantener equipos en las zonas afectadas, El Salvador ha enviado un nuevo contingente de 120 rescatistas para relevar a miembros de la misión que lo requieren.