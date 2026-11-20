La semana del 20 de noviembre cierra con tres estrenos de videos musicales. Grupo Frontera, J Balvin y Santos Bravos presentaron nuevas producciones.

Grupo Frontera lanzó «Se viene lo bueno», un video que combina letras y artes visuales.

Por su parte, J Balvin se unió al rapero francés Jul para estrenar «Ma préférée». La canción mezcla reguetón y música electrónica.

Santos Bravos estrenó «Origami» junto al grupo japonés &TEAM. La agrupación, surgida de un reality show, continúa sumando colaboraciones a pocos meses de su formación.