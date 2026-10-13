Gremio del transporte cuestiona decomisos de vehículos de carga pesada

Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) cuestionó los decomisos de vehículos realizados en los últimos días. Señaló que para decomisar un vehículo debe existir una orden judicial y no basta con la decisión de un agente.

Por su parte, Nelson Reyes, titular del Viceministerio de Transporte, señaló que los vehículos decomisados pueden recuperarse subsanando las observaciones, pagando las multas y corrigiendo las faltas señaladas.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que las inspecciones se mantendrán en todos los accesos y salidas del área metropolitana de San Salvador.