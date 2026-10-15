Gremial exportadora aplica inteligencia artificial para diversificar mercados

La Corporación de Exportadores nacionales presentó herramientas de inteligencia artificial para identificar mercados potenciales.
Esta iniciativa busca reducir la concentración del 93% de las ventas en Estados Unidos y Centroamérica.
La inteligencia artificial permite analizar tendencias de consumo y conocer preferencias de consumidores en otros países.
La presidenta de la gremial destacó que se requieren mayores inversiones para generar más oferta exportable.
Estos recursos son fundamentales para que las empresas puedan innovar y alcanzar niveles de competitividad internacional.