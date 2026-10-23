Grecia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

El Parlamento de Grecia aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La medida establece una restricción para este grupo de edad y obliga a las plataformas a prepararse para su aplicación.

Las autoridades advirtieron a las plataformas que disponen de dos meses y medio para implementar mecanismos fiables de verificación de edad. Estos sistemas deberán garantizar, al mismo tiempo, la protección de la privacidad de los usuarios.

Los funcionarios agregaron que a los padres les resulta difícil luchar por su cuenta contra algoritmos diseñados para mantener a los niños pegados al teléfono.