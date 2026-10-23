Grecia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

Las plataformas tendrán que implementar sistemas fiables para verificar la edad de sus usuarios.

El Parlamento de Grecia aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La medida establece una restricción para este grupo de edad y obliga a las plataformas a prepararse para su aplicación.

Las autoridades advirtieron a las plataformas que disponen de dos meses y medio para implementar mecanismos fiables de verificación de edad. Estos sistemas deberán garantizar, al mismo tiempo, la protección de la privacidad de los usuarios.

Los funcionarios agregaron que a los padres les resulta difícil luchar por su cuenta contra algoritmos diseñados para mantener a los niños pegados al teléfono.