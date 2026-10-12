Google presenta Google Book diseñado para la inteligencia Gemini con hardware de alta gama

Google presentó Google Book, una nueva categoría de portátiles diseñada con la funcionalidad Gemini como principio fundamental. Los equipos cuentan con hardware de primera calidad y funcionan a la perfección con teléfonos Android.

Los Google Books son los primeros portátiles diseñados desde cero para Gemini Intelligence, con el fin de ofrecer ayuda personalizada y proactiva.

La empresa combinó lo mejor de Android con sus aplicaciones en Google Play y un sistema operativo moderno diseñado para la inteligencia con Chrome.

La presentación también ofreció un adelanto de la experiencia Google Book y se compartirá más información a lo largo del año.