Durante los periodos de calor intenso, perros, gatos, aves y otros animales pueden experimentar dificultades para regular su temperatura corporal.

El golpe de calor es una emergencia que puede provocar alteraciones graves en el organismo de las mascotas.

A diferencia de los seres humanos, los perros no sudan de la misma manera y utilizan principalmente el jadeo para liberar calor.

Los gatos también recurren a diferentes mecanismos de regulación que pueden resultar insuficientes cuando las temperaturas aumentan demasiado.

Entre las señales de alerta se encuentran el jadeo excesivo, la debilidad, la desorientación, las encías muy enrojecidas y el colapso. Para prevenir problemas, se debe proporcionar agua fresca, espacios ventilados y lugares con sombra.