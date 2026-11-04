Godzilla regresa a la pantalla grande con «Minus Zero»

La película «Godzilla Minus Zero» llegará próximamente a la gran pantalla como la esperada secuela directa del fenómeno cinematográfico Godzilla Minus One.

La historia nos traslada a 1949, una época en la que un Japón devastado intenta levantarse de las cenizas de la guerra y de la catástrofe previa. Justo cuando la población empieza a recuperar la esperanza y a reconstruir sus vidas, el terror emerge nuevamente desde el océano.

El regreso de Godzilla pondrá en peligro inminente todo lo que la humanidad ha logrado levantar con tanto esfuerzo.

En medio del caos, el miedo y la destrucción masiva, los sobrevivientes deberán unirse para enfrentar a una fuerza de la naturaleza que supera cualquier capacidad humana.

Dirigida, escrita y con los efectos visuales de Takashi Yamazaki, esta nueva entrega promete una dosis aún más intensa de acción, un profundo drama humano y efectos visuales impactantes en una lucha definitiva por la supervivencia.