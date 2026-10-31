Godzilla Minus Zero regresa al cine ambientada en 1949

El rey de los monstruos está de regreso con Godzilla Minus Zero, la esperada secuela de Godzilla Minus One.

La historia se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos de la primera película, cuando Japón todavía intenta recuperarse de los estragos de la guerra.

Cuando el país comienza a reconstruirse, una nueva amenaza pondrá nuevamente en peligro la tranquilidad de sus habitantes.

La cinta está dirigida por Takashi Yamazaki, quien también estuvo al frente de su antecesora.

La producción contará con el regreso de los actores Ryunosuke Kamiki y Minami Hanabe.

Además, apuesta por una experiencia cinematográfica de gran escala con sus efectos visuales y formato IMAX.