Gobierno y sector privado acuerdan precios más accesibles para maíz, frijol y arroz

El Ministerio de Agricultura de El Salvador anunció nuevos precios de referencia para los granos básicos, que entraron en vigencia este viernes 28 de agosto, luego de alcanzar acuerdos con el sector privado para establecer costos más accesibles para el frijol, el maíz y el arroz, productos esenciales en la alimentación de los salvadoreños.

La tabla publicada por el viceministro, Óscar Domínguez, establece precios diferenciados para las categorías popular, media y superior de cada producto, con el objetivo de regular el mercado y garantizar el acceso de la población a estos alimentos.

El frijol rojo tendrá precios escalonados según su calidad, mientras que el maíz blanco y el arroz, tanto precocido como blanco, también cuentan con nuevas referencias. Las autoridades destacaron que la medida busca proteger la economía de los hogares salvadoreños y asegurar el abastecimiento de la canasta básica.