Gobierno propone hasta 15 años de prisión para conductores que provoquen accidentes

El gobierno propuso endurecer las penas de cárcel para los conductores reformando el Código Penal, con castigos de hasta 15 años de prisión si ocasionan muerte o lesiones.

La iniciativa contempla a buses, microbuses y transporte pesado.

La propuesta castiga con prisión de dos a cinco años a quienes conduzcan sin licencia, bajo los efectos del alcohol o drogas.

También aplica a quienes se disputen la vía y a los que hagan carreras ilegales.

Si hay lesiones o muertes, la pena aumenta a 10 años, y hasta 15 años si involucra buses, microbuses o transporte pesado. El texto incluye a los dueños de las unidades y a los motoristas.

La reforma también busca prohibir la conciliación en estos delitos.