Gobierno presenta plan de reordenamiento del centro histórico para atraer inversión

El gobierno presentó el plan de reordenamiento del centro histórico de San Salvador, que contempla siete ejes principales: ambiental, urbano arquitectónico, infraestructura, socioeconómico, movilidad, turismo y seguridad. Esto para dinamizar la inversión pública y privada en el área delimitada.

El plan fue desarrollado en un año con objetivos a corto, mediano y largo plazo, e incluye regulaciones sobre alturas de construcción, mejoras en microclimas, arborización y sistemas de reciclaje y compostaje.

En 2025, el centro histórico generó 194 millones de dólares en inversión privada acumulada y se ha posicionado como el segundo destino más visitado por turistas extranjeros.

El país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales el año pasado, equivalentes a más de 3,600 millones en divisas.

Además, se han creado más de 1,700 nuevas empresas vinculadas al sector inmobiliario.