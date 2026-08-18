Gobierno entrega canastas alimenticias a familias agricultoras afectadas por sequía

El gobierno inició la entrega de canastas alimenticias a familias agricultoras de Usulután, La Paz y San Vicente, zonas afectadas por la sequía asociada al fenómeno de El Niño.

Los paquetes incluyen arroz, frijoles, harina, aceite, sardinas, cereal, café, huevos y verduras como tomate, chile verde y cebolla.

La ayuda busca contribuir a la alimentación de grupos familiares cuyas cosechas de granos básicos se han visto afectadas por el cambio climático.

La entrega continuará en los próximos días para las familias que usan agricultura de subsistencia pero no tienen sistemas de riego auxiliar.

La medida se realiza en medio del estado regional de alerta preventiva emitido por el Consejo Agropecuario Centroamericano ante los riesgos del fenómeno de El Niño para el periodo 2026-2027.