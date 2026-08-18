Gobierno entrega canastas alimenticias a agricultores del oriente afectados por sequía

El Gobierno de El Salvador inició la entrega de canastas alimenticias para familias agricultoras de los departamentos de Usulután, La Paz y San Vicente, zonas del oriente del país afectadas por la sequía y el fenómeno de El Niño, que han provocado pérdidas significativas en cultivos de granos básicos.

Los paquetes incluyen arroz, frijoles, harina, aceite, sardinas, cereal, café, huevos y verduras como tomate, chile verde y cebolla, y buscan contribuir a la alimentación de grupos familiares cuya subsistencia depende de la agricultura.

«Estamos pasando la crisis por el clima, no hemos sacado cosecha, las dificultades en los cultivos han sido grandes», manifestó uno de los beneficiarios, mientras las autoridades confirmaron que la distribución continuará en los próximos días para familias sin sistemas de riego auxiliar.