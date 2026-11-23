El Gobierno de El Salvador destinará un millón de dólares a las familias de tres soldados fallecidos en Haití por una explosión.

El presidente Nayib Bukele informó que 200 mil dólares se entregarán de inmediato a los familiares de los militares.

El resto del fondo se administrará para proporcionarles un ingreso mensual, según detalló el mandatario.

La detonación ocurrió mientras los militares manipulaban material explosivo en uno de los campamentos.

Las víctimas son el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Cepeda Zelaya y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina.

Bukele aclaró que este apoyo es adicional a las prestaciones de ley que corresponden a los familiares por parte de la Fuerza Armada.

El cuarto soldado que resultó lesionado en el hecho ya se encuentra fuera de peligro.

El mandatario calificó de héroes a los tres soldados, quienes perdieron la vida mientras cumplían una misión en Haití para rescatar a cuatro compañeros secuestrados por pandillas haitianas el 18 de octubre.

Los 2.500 militares continuarán desplegados en la búsqueda de los aerotécnicos, por lo que el presidente finalizó su publicación con un mensaje de protección divina para la tropa.