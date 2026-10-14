Gobierno de Perú busca prohibir el maquillaje y el cabello teñido en escuelas

El gobierno de Perú busca prohibir el maquillaje y el cabello teñido en las escuelas públicas del país. El código de disciplina también impone el pelo corto para los hombres en los centros de primaria y secundaria.

La presidenta conservadora Keiko Fujimori presentó esta semana el código de disciplina dirigido a los centros públicos. El reglamento contempla la restitución de las notas de disciplina y la expulsión de alumnos por faltas graves.

También prohíbe el uso de teléfonos móviles salvo autorización del profesorado. El ministro de Educación, José Chang, anunció además la prohibición del esmalte de uñas. Las faldas de los uniformes escolares deberán respetar una longitud considerada adecuada. Organizaciones feministas y de derechos humanos criticaron la medida.