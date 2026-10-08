Gobierno de México suma nueva capacidad eléctrica con seis centrales de ciclo combinado

Entre 2025 y 2026 entraron en operación con más de tres mil megawatts de capacidad.

El gobierno federal de México presentó el balance de sus dos primeros años en materia eléctrica con nueva capacidad de generación. Entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado con más de tres mil megawatts de nueva capacidad.

El objetivo es responder a una demanda eléctrica que crece con los hogares, las industrias y las nuevas inversiones. Hacia 2030 se prevén nueve centrales más con una capacidad conjunta superior a nueve mil megawatts.

La otra apuesta del gobierno es aumentar la participación de fuentes renovables en la generación. Ya hay 55 proyectos en marcha, 42 fotovoltaicos y 13 eólicos, con una participación de la Comisión Federal de Electricidad del 70%. Entre 2025 y 2026 concluyeron además ocho proyectos hidroeléctricos que sumaron 53 megawatts.