Gobierno de México brinda apoyo a familia de migrante atropellado en operativo de ICE

El gobierno de México brinda acompañamiento consular a la familia del migrante mexicano que falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, luego de que el connacional fuera atropellado por un camión al intentar huir de los agentes, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria detalló que el canciller Roberto Velasco le reportó que el Consulado de México ya estableció contacto con los familiares y que este caso se sumará a las acciones diplomáticas y legales que impulsa su gobierno para exigir el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Sheinbaum reiteró su rechazo a la criminalización de la migración y subrayó que cualquier deportación debe realizarse con respeto a los derechos humanos y en comunicación con el país de origen.