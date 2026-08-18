Gobierno construirá aerocables en Soyapango y Panchimalco para aliviar tráfico vehicular

El gobierno contempla la construcción de varios aerocables en la capital, incluyendo proyectos en Soyapango y Panchimalco, que se encuentran en la etapa de recepción de ofertas.

En San Salvador continúa el montaje de la primera línea de 3.5 kilómetros que conectará Sacamil con el centro de la capital, con una inversión superior a los 55 millones de dólares.

Soyapango cuenta con más de 230,000 habitantes que usan el congestionado Boulevard del Ejército, mientras que Panchimalco tiene más de 44,000 personas que utilizan vías como la carretera Comalapa.

El sistema de aerocables contará con más de 150 góndolas y las primeras cabinas llegarán al país en septiembre.

El proyecto en San Salvador inició en octubre de 2025 y el 23 de septiembre se colocarán las 23 pilas restantes.