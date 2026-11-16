El gobierno salvadoreño anunció el retiro de sus militares desplegados en Haití, decisión que ocurre a casi un mes de la desaparición de cuatro efectivos salvadoreños en suelo haitiano.

El vicepresidente Ulloa sostuvo que la salida responde a la voluntad de traer a los compatriotas, porque la fuerza no es de ocupación.

La operación se financia con recursos del presupuesto salvadoreño y no cuenta con revelación de cifras.

Ulloa afirmó que la permanencia de la misión depende de cómo evolucionen los hechos y de la obtención de acuerdos con el gobierno haitiano.

El vicepresidente calificó la operación de altruista, al señalar que responde a la solidaridad con un pueblo que pide ayuda.

Sostuvo que la comunidad internacional invirtió más de 22 mil millones de dólares en Haití desde la llegada de la primera misión en 2006.

Los resultados se miden con las tres semanas de presencia salvadoreña y los modestos recursos aportados.

El vicemandatario criticó a las organizaciones que cuestionan el despliegue y afirmó que no se revelará el convenio que permite las operaciones militares.