La actriz Glenn Close recibió un premio de la Academia por su trayectoria en una fastuosa gala que reunió en Hollywood a decenas de estrellas del cine y la televisión.

Close, con cinco décadas de carrera y ocho nominaciones por sus roles secundarios y protagónicos, nunca había ganado un Oscar.

John Malkovich presentó a Close y la describió como una amiga y una estimada colega. La actriz de 79 años dedicó el reconocimiento a su hija y recibió una ovación de pie.

«Nunca me preocupó si iba a ganar o no, aunque a veces pensé que tenía posibilidades», dijo Close, nominada por primera vez por El mundo según Garp de 1982. El reconocimiento es otorgado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a los más veteranos de la industria por sus carreras.