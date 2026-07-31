Ginseng: la planta milenaria que promete energía y bienestar para el cuerpo

El ginseng, una planta del género Panax originaria de los bosques de Asia y América del Norte, ha sido utilizado desde hace siglos en la medicina tradicional china por sus efectos revitalizantes y saludables, según los especialistas en plantas medicinales.

El término Panax proviene de la palabra griega «panacea», que significa remedio general, reflejando su amplia variedad de aplicaciones.

Sus principios activos, los ginsenosidos, se afirma que ejercen efectos moderados sobre el sistema inmunitario y el sistema nervioso central.

Se ha sugerido que el ginseng aumenta el rendimiento físico y mental, reduce la fatiga, combate el estrés y mejora la función inmunitaria, aunque no todos estos efectos han sido probados científicamente. La raíz puede consumirse cocida, en infusión o añadida a recetas asiáticas.