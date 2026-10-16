Georgina Rodríguez revela que su ramo de novia estaba compuesto únicamente por ramas de olivo

Georgina Rodríguez reveló un detalle especial de su boda con Cristiano Ronaldo: Un ramo de novia compuesto únicamente por ramas de olivo.

La modelo compartió en redes sociales una fotografía del arreglo junto a una figura de la Virgen de Fátima.

Las ramas de olivo se asocian tradicionalmente con la paz, la esperanza, la prosperidad y la fortaleza.

Esta elección poco convencional destaca por su simbolismo y refleja la importancia de la fe en la vida de la modelo.

La pareja contrajo matrimonio el 11 de agosto de 2026 durante una ceremonia íntima en su residencia de Portugal, acompañada por sus cinco hijos.