George Russell enfrentará penalización en parrilla del Gran Premio de Singapur

George Russell enfrentará un complicado desafío en el Gran Premio de Singapur tras confirmarse que deberá utilizar una nueva unidad de potencia.

Mercedes indicó que el cambio supera el límite de motores permitidos para la temporada.

Russell ya había utilizado las cuatro unidades de potencia asignadas para 2026.

El cambio fue provocado por la falla que sufrió el pasado domingo en Malasia.

Todo apunta a que el piloto de Mercedes partirá desde el final del pelotón.

En Sepang marchaba tercero a solo cinco vueltas del final cuando una falla mecánica lo obligó a abandonar.