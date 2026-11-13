Los seres humanos comparten aproximadamente el 50 % de su información genética con los plátanos. Aunque la cifra sorprende, se explica por los antepasados evolutivos comunes de todos los seres vivos.

Tanto las células humanas como las del plátano necesitan producir energía, fabricar proteínas, reparar daños y copiar su ADN. Estos procesos biológicos esenciales dependen de genes que ambas especies comparten.

Sin embargo, esta coincidencia no significa que seamos mitad humanos y mitad plátanos. El famoso 50 % es una cifra simplificada que hace referencia a similitudes genéticas, no a una identidad exacta entre ambos organismos.