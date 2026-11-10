Gaza: tormenta invernal inunda refugios de familias desplazadas

La primera tormenta invernal en la Franja de Gaza provocó inundaciones en los refugios temporales donde permanecen familias desplazadas.

En Deir al-Balah, las lluvias se acumularon entre las tiendas de campaña e ingresaron a los espacios improvisados, dejando colchones, ropa y otras pertenencias completamente mojados.

Los residentes relataron las dificultades que enfrentaron para proteger a sus familias y recuperar sus pertenencias. Algunos señalaron que las aguas residuales también ingresaron a los campamentos debido a las fallas en el sistema de drenaje.

La Defensa Civil de Gaza informó que recibió más de 1,500 llamadas de emergencia de personas afectadas por las inundaciones en distintos puntos del territorio.