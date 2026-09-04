Gaza: testigos relatan ataques israelíes que dejaron al menos 3 palestinos muertos

Al menos tres palestinos murieron y ocho resultaron heridos el martes durante una operación militar israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, según autoridades sanitarias palestinas.

Una unidad de fuerzas especiales israelíes se infiltró en la zona de Al-Khatib, donde habría sido detectada y emboscada, provocando un intercambio de disparos.

Testigos relataron momentos de pánico entre los civiles, especialmente mientras niños recogían agua de un camión.

Uno de ellos afirmó que una niña recibió un disparo en la cabeza y murió, mientras otro menor resultó herido. Otro testigo pidió protección para los civiles que permanecen en tiendas de campaña y señaló que el vehículo utilizado para transportar agua también fue alcanzado por los disparos.