¿Gatos en riesgo durante octubre? Refugios frenan adopciones

Durante octubre, algunos refugios para felinos en El Salvador optaron por detener temporalmente las adopciones de gatos, especialmente de ejemplares blancos y negros. La decisión está relacionada con el temor de que puedan ser utilizados en actividades vinculadas al Día de las Brujas.

La medida ha sido comunicada mediante redes sociales y no todos los refugios establecieron las mismas condiciones. Mientras algunos hicieron énfasis en determinados colores de pelaje, otros decidieron suspender las entregas de gatos en general.

Por su parte, Amanda Segovia, veterinaria, explicó que persisten creencias relacionadas con el uso de animales en determinados rituales, y que este tipo de prácticas no involucra únicamente a gatos, sino también a aves y perros.



Frente a este escenario, especialistas recomendaron reforzar el cuidado de las mascotas y evitar que permanezcan demasiado tiempo fuera del hogar.