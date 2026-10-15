Gasto en viajes de negocios alcanza récord histórico y beneficia la competitividad turística

El gasto global en viajes corporativos alcanzará un récord de 1,71 billones de dólares este año.

Este incremento dinamiza sectores como transporte y servicios que mejoran la experiencia de los turistas en el país.

La actividad turística permite posicionar al país como un punto competitivo a nivel mundial.

El sector registra un crecimiento del 7,2% frente a las cifras registradas durante el año anterior.

Esta tendencia favorece la generación de contenidos que ayudan a cambiar percepciones negativas sobre la región.

Los eventos conectan a empresas nacionales e internacionales para fortalecer la imagen del destino centroamericano.