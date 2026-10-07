Ganaderos salvadoreños pueden adquirir dosis de material genético de razas de alto valor

El Viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador compartió mediante sus redes sociales que los ganaderos pueden adquirir dosis de material genético de diferentes razas de alto valor adaptadas al medio, según el anuncio oficial.

Entre las razas disponibles están Braganza Rojo, Gir, Holstein, Holstein Frisian Rojo y Negro, Jersey, Nelore Pinto Negro y Rojo, Sennepol, Brown Swiss, Girolando, 3/4 Holstein, Guserath y Girolando F1.

Las dosis de semen están disponibles en el área de reproducción animal, sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería en El Matasano, y tienen un costo desde 2.83 dólares; para mayor información, los ganaderos pueden llamar al call center 912.