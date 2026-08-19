Ganaderos reciben concentrado a bajo costo ante la falta de pasto por la sequía

La reducción de las lluvias y el fenómeno de El Niño han provocado una disminución del pasto en el oriente del país. Ante esta situación, ganaderos de la zona ya reciben concentrado para ganado bovino a precios accesibles como una alternativa para mantener la alimentación de sus animales.

Los productores aseguran que esta medida representa un ahorro y una ayuda durante la sequía, ya que les permite garantizar hasta tres comidas diarias para el ganado.

Carlos Chávez, explicó que suministra aproximadamente seis libras de concentrado en cada alimentación para evitar que los animales pierdan demasiado peso.

El concentrado puede adquirirse en el Centro de Desarrollo Ganadero Morazán, en la agencia del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) en Nueva Esparta y en las cooperativas aliadas.