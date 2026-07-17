Ganaderos participan en fiestas julias con exhibición de ganado en Santa Ana

En el marco de las fiestas julias de Santa Ana, que finalizan el veintiséis de julio, se desarrolla la feria ganadera con la participación de haciendas de diferentes regiones del país, donde exhiben y comercializan ejemplares de razas como Indubrasil y Brahman rojo.

Ganaderos provenientes de Sonsonate y Santa Ana destacaron la importancia de este espacio como vitrina para mostrar la calidad genética de su ganado, algunos provenientes de Brasil y Estados Unidos, y para fomentar ventas que mejoren la genética en otras ganaderías.

A las cinco de la tarde se realizará el concurso de la vaca más lechera, una de las actividades más esperadas del evento.