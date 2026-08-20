Ganaderos compran alimento para reses a bajo costo

El país suma más de dos semanas sin lluvia lo que representa una sequía meteorológica moderada en 11 de los 14 departamentos además de una ola de calor en Acajutla, La Hachadura y Perquín, con temperaturas que podrían llegar hasta los 41 grados mientras se prevé que la disminución de precipitaciones continúe.

Ganaderos del oriente del país acceden al bagazo y concentrado de mantenimiento a $10, frente a los $16 que cuesta en otros lugares.

Agricultura y Ganadería también realiza jornadas de desparasitación, vitaminización y asistencia técnica para proteger la alimentación y productividad del hato en medio de las altas temperaturas.