Galvanissa ofrece asesoría y materiales para construcciones sismorresistentes en El Salvador

Representantes de Galvanissa, Karen Sánchez y Diego Quintanilla, explicaron en Hola El Salvador que la empresa ofrece asesoría profesional y materiales de alta calidad para construcciones y la estabilidad estructural diseñadas para resistir sismos e inclemencias del tiempo.

La compañía, con más de 40 años de experiencia y 63 megaservicios en los 14 departamentos del país, brinda acompañamiento durante todas las etapas de la construcción, desde la planificación hasta la ejecución, y cuenta con fábricas en cada sucursal para fabricar cubiertas y polines a longitud exacta.

Los representantes destacaron que cada proyecto es diferente y los materiales se adaptan a las necesidades específicas, y que el respaldo de la empresa permite a las familias salvadoreñas invertir en estructuras duraderas y seguras.