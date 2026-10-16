«Bicha Terenga» es el fenómeno musical viral de las redes salvadoreñas, creado por Gabriela Triste bajo su alter ego digital TornAIsolada.

El tema nació como una parodia hecha con inteligencia artificial, aunque la letra es completamente suya.

«Yo dije bueno, voy a subir esto por las risas», recordó Gabriela sobre el origen del tema.

La canción se viralizó primero en TikTok, la gente pidió subirla a Spotify y el club inglés Chelsea FC la usó en uno de sus videos de TikTok.

La cuenta del Chelsea FC es administrada por un salvadoreño, lo que facilitó que usaran el audio y la canción se hiciera aún más viral.

La letra menciona referencias salvadoreñas como el típico atol chuco. Además de este éxito viral, Gabriela Triste tiene un proyecto serio llamado «Estrella», con canciones de house, pop y reggaetón junto a artistas nacionales.