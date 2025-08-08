El círculo cercano al premier israelí se reunió por más de 10 horas para discutir la iniciativa pese a las advertencias del jefe del estado mayor que ocupar Gaza pondría en riesgo a los rehenes y un desgaste considerable de sus fuerzas.

La decisión del gabinete no utilizó la palabra ocupación, pero la idea es esencialmente apoderarse de los territorios palestinos. La operación se llevará a cabo por etapas, y comenzará por la ocupación de la ciudad de Gaza y posteriormente llegarán a los campamentos centrales.

La decisión del gobierno israelí probablemente requerirá la evacuación masiva de la zona donde residen actualmente unos 800,000 palestinos.