Fusate celebra Festival de Danza

Más de 80 adultas mayores participaron en el Festival de Danza Tropical y Folclórica organizado por la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad.

Doña Silvia tiene 81 años, dijo que practicó varias horas al día este baile, demostrando en la pista que valió la pena, ya que, junto a su grupo, realizaron la coreografía a la perfección, mostrando la dedicación en cada paso.

Aseguran que aquí, se olvidan los problemas, la edad y hasta los dolores.

Diariamente Fusate brinda una atención completa para los adultos mayores.

Esta y otras actividades desarrolladas por Fusate contribuyen a la salud física y mental de las personas de la tercera edad, por lo que constantemente están organizando diversos eventos.