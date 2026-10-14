Fundación Romero lanza tercer tomo del libro Día a Día con Monseñor Romero

La Fundación Romero lanzó el tercer tomo del libro Día a Día con Monseñor Romero en el marco del octavo aniversario de su canonización. El libro incluye frases para meditar durante los trescientos sesenta y cinco días del año.

El subtítulo del tercer tomo es Hombre de Iglesia y recopila fragmentos del diario, el magisterio y las cartas pastorales de Monseñor Romero. El libro se distribuye en la Fundación Romero y en librerías católicas como el Arzobispado de San Salvador.

Su costo es de seis dólares para que todas las comunidades puedan adquirirlo. El padre Belisario invitó a conocer más sobre San Óscar Arnulfo Romero a través de esta publicación. La Iglesia Católica también estudia otorgarle el título de doctor.