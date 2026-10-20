Fundación Dando Amor entrega más de seis mil platos de comida al año a familias de niños con cáncer 

La Fundación Dando Amor de El Salvador entrega más de 6,600 platos de comida al año a familias de niños con cáncer que permanecen junto a sus hijos durante el tratamiento médico en la Fundación Ayúdame a Vivir.

Desde hace 11 años, la organización brinda este apoyo alimentario a padres que deben afrontar los gastos y acompañar a sus pequeños durante las sesiones de quimioterapia.

La iniciativa contempla la entrega de 21 platos de comida al día durante seis días a la semana, entre almuerzos y desayunos. En sus 11 años de labor, la Fundación Dando Amor ha servido cerca de 72,000 platos de comida.