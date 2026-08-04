FunCity El Salvador ofrece diversión y gastronomía para las vacaciones agostinas

FunCity El Salvador, ubicado entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Merliot, se ha convertido en una de las principales opciones de entretenimiento para las vacaciones agostinas, atrayendo a cientos de visitantes que buscan diversión para toda la familia.

El parque ofrece una amplia variedad de juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina, como el tagadá y el zipper.

Además de sus atracciones, FunCity ofrece una variedad gastronómica con opciones como carne de res, costilla de cerdo, camarones y pechuga de pollo. El parque permanece abierto desde las 2:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche.